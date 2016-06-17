Москва, 17 июня, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Вся политика президента РФ и его администрации в течение последних лет была направлена на увеличение конкурентности, открытости и легитимности выборов. Об этом 17 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Это выборы, которые пройдут при новой политической системе, которую мы создавали в течение последних пяти лет. Это политика президента РФ Владимира Путина и его администрации, направленная на увеличение конкурентности, открытости, легитимности и доступности выборов. В рамках этих выборов по доступности мы видим, что имеют право участвовать более 70 партий, из них 14 — без сбора подписей. Открытость — это возможность иметь своих наблюдателей в рамках жёстко регулируемого законодательства, и права наблюдателей в законе прописаны настолько подробно, что вряд ли есть сомнения, что эти права могут быть нарушены волюнтаристским решением полицейского или избирательной комиссией», — сказал Данилин.

По его словам, возвращение смешанной системы, «безусловно, повышает и конкурентность, и легитимность выборов, потому что мы имеем ещё 225 одномандатников, которые тоже будут сражаться друг с другом в процессе всей избирательной кампании»: «Конечно, по одномандатной теме ожидается серьёзное увеличение конкурентной борьбы».

Данилин напомнил, что многие партии уже подготовились к выборам — «кто-то удачно, кто-то неудачно»: «Единая Россия» провела праймериз, которые у кого-то, как у ПАРНАСа, не получились. Кто-то пытается мобилизоваться, как «Яблоко». В целом, конечно, мы видим достаточно интересную ситуацию. Выборы покажут, кто как подготовился. Можно рассмотреть, что ЛДПР превышает по рейтингам КПРФ. Вряд ли эта ситуация сохранится до конца выборов, но в данный момент это серьёзный вызов для либералов, тем более что причины всего этого очевидны и лежат на поверхности. Эсерам придётся серьёзно постараться, чтобы получить хороший результат. Они сейчас находятся если не в ниспадающем тренде, то, по крайней мере, постоянно балансируют на грани чуть выше границы в 5%. Для преодоления барьера им нужно постараться. «Единая Россия» пока что показывает неплохой результат — на уровне 50% по списку».

Напомним, 18 сентября 2016 года в рамках единого дня голосования пройдут выборы в VII созыв Госдумы. В этот раз власти решили вернуться к смешанной системе выборов: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, и ещё 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.