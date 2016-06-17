«Выборы в Госдуму в сентябре будут сверхконкурентными и сверхлегитимными»
Москва, 17 июня, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Вся политика президента РФ и его администрации в течение последних лет была направлена на увеличение конкурентности, открытости и легитимности выборов. Об этом 17 июня корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.
«Это выборы, которые пройдут при новой политической системе, которую мы создавали в течение последних пяти лет. Это политика президента РФ Владимира Путина и его администрации, направленная на увеличение конкурентности, открытости, легитимности и доступности выборов. В рамках этих выборов по доступности мы видим, что имеют право участвовать более 70 партий, из них 14 — без сбора подписей. Открытость — это возможность иметь своих наблюдателей в рамках жёстко регулируемого законодательства, и права наблюдателей в законе прописаны настолько подробно, что вряд ли есть сомнения, что эти права могут быть нарушены волюнтаристским решением полицейского или избирательной комиссией», — сказал Данилин.
По его словам, возвращение смешанной системы, «безусловно, повышает и конкурентность, и легитимность выборов, потому что мы имеем ещё 225 одномандатников, которые тоже будут сражаться друг с другом в процессе всей избирательной кампании»: «Конечно, по одномандатной теме ожидается серьёзное увеличение конкурентной борьбы».
Данилин напомнил, что многие партии уже подготовились к выборам — «кто-то удачно, кто-то неудачно»: «Единая Россия» провела праймериз, которые у кого-то, как у ПАРНАСа, не получились. Кто-то пытается мобилизоваться, как «Яблоко». В целом, конечно, мы видим достаточно интересную ситуацию. Выборы покажут, кто как подготовился. Можно рассмотреть, что ЛДПР превышает по рейтингам КПРФ. Вряд ли эта ситуация сохранится до конца выборов, но в данный момент это серьёзный вызов для либералов, тем более что причины всего этого очевидны и лежат на поверхности. Эсерам придётся серьёзно постараться, чтобы получить хороший результат. Они сейчас находятся если не в ниспадающем тренде, то, по крайней мере, постоянно балансируют на грани чуть выше границы в 5%. Для преодоления барьера им нужно постараться. «Единая Россия» пока что показывает неплохой результат — на уровне 50% по списку».
Напомним, 18 сентября 2016 года в рамках единого дня голосования пройдут выборы в VII созыв Госдумы. В этот раз власти решили вернуться к смешанной системе выборов: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, и ещё 225 — по одномандатным округам. Параллельно состоятся выборы депутатов региональных заксобраний, а также прямые выборы губернаторов и руководителей республик РФ.