Кострома, 17 июня, 2016, 14:12 — ИА Регнум. В Костромской области бывший педагог дополнительного образования осужден к девяти годам лишения свободы за преступления в отношении половой неприкосновенности малолетних девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК РФ по Костромской области.

AlexVan Тюремная камера

В 2015 году мужчина работал педагогом дополнительного образования дома детского творчества в одном из муниципальных районов Костромской области. Он неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении учениц в возрасте от восьми до 11 лет. Чтобы девочки не рассказывали о происходящем, он давал им деньги — по 100−150 рублей. При обыске в его жилище следователи нашли фото‑ и видеофайлы, которые легли в основу предъявленного обвинения и доказательственной базы. Кроме того, обвиняемый незаконно хранил патрон, который является боеприпасом для нарезного огнестрельного оружия.

Результаты судебной психолого-психиатрической экспертизы показали, что у обвиняемого имеются признаки психического расстройства, но он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период совершения преступлений. В ходе предварительного следствия педагог был уволен из муниципального учреждения, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста — 4 эпизода) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение боеприпасов). Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.