Москва, 17 июня, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Массовое образование в России — это подготовка обслуги и сырья для утилизации, считает академик РАО и Международной славянской академии образования им. Я.А. Коменского, профессор Виктор Слободчиков. Об этом он заявил на пресс-конференции, проходящей в пресс-центре ИА REGNUM 17 июня.

Василий Перов. Дворник — самоучка (фрагмент). 1868

«За этим стоит идеология высоких чиновников, того же Грефа — отметил он. — Должно быть элитарное образование, для специально подобранных. Это подготовка организаторов своей жизни для своей пользы. И массовое образование — это подготовка обслуги и сырья для утилизации. Это фашистская идеология, если разбирать по существу. Надо называть вещи своими именами. Все остальное техническое прикрытие. Это технологии шантажа профессионалов, оккупации его профессионального сознания и форматирование его сознания».

На самом деле, «образование — обретение человеком человеческого образа, становление по образу и подобию божию», подчеркнул Виктор Слободчиков.

Напомним, «Общество требует возвращения к классическому отечественному образованию» — такова тема пресс-конференции в пресс-центре ИА REGNUM 17 июня. Ее проводит Общероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС). Участники — ученые, учителя, родители — настаивают на возвращении к классическому отечественному образованию. Его нынешний уровень, по мнению выступающих, угрожает будущности России. О чем однозначно свидетельствуют сокрушительные результаты «реформ», проводимых Минобром.