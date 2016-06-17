Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин озвучил свой пятилетний прогноз нефтяных цен: сначала баррель чёрного золота будет стоить в районе $40 долларов, а затем ещё дешевле — до $30 и даже ниже. Об этом бывший министр финансов России сообщал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сегодня, 17 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В ближайшие пять лет, думаю, нефть будет $40, дальше 30, и дальше ещё ниже», — заявил Кудрин.

Бывший министр финансов отметил, что зависимость экономики России от торговли нефтью следует сокращать. Нужно начинать «наконец, жить после нефти», которая в ближайшем будущем станет обычным, а не сверхприбыльным товаром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая на ПМЭФ, Кудрин заявил, что в России необходимы условия, которые бы не допустили очередного обрушения рубля. По его мнению, для этого нужно не допустить увеличения зависимости от потребления нефтяных доходов на внутреннем рынке.

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Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев не согласился с прогнозом руководства Центробанка о возможном падении нефтяных цен до $40 за баррель в III квартале.