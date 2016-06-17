Томск, 17 июня, 2016, 14:04 — ИА Регнум. В Томской области в суд поступило уголовное дело в отношении депутата областной Законодательной Думы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Советского районного суда Томска. Парламентария обвиняют в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований на это.

advokat-prikul.ru Зал суда

По версии следствия, 26-летний Антон Шарыпов, не имея на то уважительных причин, неоднократно уклонялся от явки по повесткам в отдел военного комиссариата. Санкция статьи уголовного закона предусматривает в качестве наиболее мягкого основного наказания штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев, в качестве наиболее строгого — лишение свободы на срок до двух лет.