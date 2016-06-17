Гомель, Белоруссия, 17 июня, 2016, 14:03 — ИА Регнум.

travel-ural.ru Кондитерское производство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Гомель и принял участие в церемонии открытия регулярного движения поездов на электрической тяге по направлению «Гомель — Минск — Гомель», сообщает пресс-служба президента.

В церемонии приняли участие ветераны-железнодорожники, а также студенты и учащиеся транспортных учебных заведений Гомеля. Начальник «Белорусской железной дороги» Владимир Морозов обратился к руководителю постсоветской республики за разрешением открыть регулярное движение поездов по данному направлению.

«Александр Лукашенко дал соответствующее разрешение, после чего первый грузовой поезд на электротяге отправился со станции Гомель. Главе государства доложили об электрификации железнодорожного участка Осиповичи — Гомель и завершении электрификации железной дороги Минск — Гомель. Президент ознакомился с новым подвижным составом на электрической тяге производства компании «Штадлер»и электровозом серии БКГ-2 производства КНР», — сказано в официальном сообщении.

Лукашенко также осмотрел строительную площадку объекта «Реконструкция детской областной клинической больницы» и посетил кондитерскую фабрику «Спартак».

Как сообщало ИА REGNUM, длящийся третий год экономический кризис в Белоруссиикрайне негативно сказался на промышленном секторе белорусской экономики, в том числе индустриально развитой Гомельской области. В данной области также происходит расселение беженцев с Украины и Донбасса, которым руководство Белоруссии отказывает в предоставлении статуса беженца.