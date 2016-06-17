Ростовская область, 17 июня, 2016, 14:02 — ИА Регнум. В Ростовской области найден скрывшийся с места ДТП водитель. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД России по региону 17 июня, накануне 26-летний шофёр сбил полуторагодовалую девочку в хуторе Ивановка Целинского района.

idea.ru Задержание преступника

Как ранее информировало ведомство, ребёнок жив. Девочка получает всю необходимую медицинскую помощь в стационаре. С водителем «Нивы» работают сотрудники Госавтоинспекции, полиции. Проводится проверка.

Известно, что водитель сбил девочку около 20:00. Вместо того, чтобы оказать помощь ребёнку, с места дорожной аварии он скрылся в неизвестном направлении.

Отметим, что это уже не первое ДТП, водители-виновники которых пытаются уйти от наказания. Так, в областном центре в апреле текущего года на «зебре» водитель сбил 14-летнюю девочку. К счастью, жизни пострадавшей ничего не угрожало, медпомощь ей оказала бригада врачей.

Добавим, что по информации дорожной полиции, в период с января по май 2016 года в Ростовской области произошло 196 дорожных аварий с участием детей в возрасте до 18 лет. Причём, большая часть аварий случилась по вине водителей — 133. Погибли в ДТП шестеро несовершеннолетних, пострадали 205 человек.