Москва, 17 июня, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Для производства, хранения, поставок и розничной продажи винодельческой продукции из российского винограда устанавливается льготная госпошлина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, соответствующий закон приняла Госдума сразу во втором и в третьем, окончательном чтении.

Франсиско Гойя. Сбор винограда (фрагмент). 1768

Закон устанавливает новую госпошлину для производства, хранения и поставок винодельческой продукции из российского винограда, а также произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями. Размер госпошлины составит 65 тыс рублей.

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Виктора Звагельского («Единая Россия»), доработан вопрос, связанный с регулированием производства ликерного вина, в том числе с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения. «Теперь производители подобных вин должны будут платить государственную пошлину в размере 800 тыс рублей», — отметил депутат, подчеркнув, что решение является «историческим» для отрасли в целом. Сейчас пошлина для алкогольной продукции, которую уплачивают производители ликерных вин, составляет 9,5 млн рублей.

Принятый закон призван дать импульс развитию этой отрасли для малых предприятий, сказал Звагельский.