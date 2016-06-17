Новосибирск, 17 июня, 2016, 17:35 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 1 июля вводятся новые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению. Если сейчас оплата берется из расчета потребления прошлого года и общая сумма делится на все 12 месяцев, то со следующего месяца новосибирцы будут платить только за израсходованное в прошлом месяце тепло. Отопительный период в регионе составляет девять месяцев.

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Нововведения коснутся всех: как тех, у кого на многоквартирных домах установлены общедомовые приборы учёта по тепловой энергии, так и тех, кто оплачивают по нормативам.

«Это позволит скорректировать объём полезного отпуска тепловой энергии, сделать стоимость коммунальной услуги по теплу, отпускаемой по нормативу, фиксированной и снизить оплату за тепловую энергию в среднем по Новосибирской области на 20%», — приводит «Курьер.Среда.Бердск» слова руководителя департамента по тарифам Новосибирской области Гарея Асмодьярова. «Изменение нормативов на отопление в Новосибирской области является хотя бы логичным», — сказал ИА REGNUM доцент кафедры экономики и предпринимательства Новосибирского государственного университета экономики и управления Анатолий Плеслов, комментируя предстоящие изменения.

«В таких случаях все зависит от одного фактора — от проинформированности населения. Сначала все не понимали, почему, собственно, летом нужно платить за отопление. Сейчас начинается другая история. Непонимание приходит, когда человек не готов или ему не объяснили, что теперь он летом не будет платить, а будет платить нормально, сколько израсходовал, столько и заплатит», — отметил Плеслов, подчеркнув, что будущая система оплаты должна быть более прозрачной.

«У меня, как у обычного человека вызывало недоумение, почему я в июле плачу за отопление, причем все те же, например 900 рублей, что и в зимние месяцы. Новый норматив удобен тем, что те же платежи будут более понятными. Потому что раньше получалось так, что за прошлый год затраты сложили по факту, разделили на 12 месяцев и получили средний тариф, и потом весь год по этому среднему тарифу платили. Если вдруг получалось больше или меньше, то должны были сделать перерасчет. Но делали ли этот самый перерасчет, когда переплата была, например, в пользу собственника, никто не отслеживал. Сейчас это будет по крайней мере не хуже и логичнее. Я считаю, что теперь вопрос в том, какой тариф будет установлен и с какой скоростью он будет расти», — считает экономист.

Однако летняя эйфория может обернуться зимним стрессом для новосибирцев. И если сейчас некоторые платят круглый год примерно одну и ту же сумму, то при новых условиях один из морозных месяцев может принести им сумму в три-четыре раза большую, чем обычно.