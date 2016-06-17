Москва, 17 июня, 2016, 14:01 — ИА Регнум.



Ron Rabinowicz Богатый бедняк

Двое молодых людей похитили автомобиль марки BMW у безработного 29-летнего гражданина Таджикистана, сообщает 17 июня Life.ru.

Потерпевший обратился в отделение полиции на западе Москвы, заявив, что пытался продать свой автомобиль, однако стал жертвой угонщиков. 16 июня два молодых человека представились потенциальными покупателями иномарки и попросили потерпевшего показать автомобиль. Однако во время осмотра, около 21:00, они сели в машину и скрылись в неизвестном направлении.

Полицейские объявили на территории ЗАО план «Перехват» и обнаружили автомобиль, стоимость которого оценивается в 2,5 млн рублей, через час в этом же районе. Теперь стражам порядка предстоит найти угонщиков по описанию, оставленному потерпевшим. По факту кражи идет проверка, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело.