Таллин, 17 июня, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Для новой эстонской государственной авиакомпании Nordica (создана вместо ликвидированной EstonianAir) первый хозяйственный год существования означает убытки в размере до 15 млн евро. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает эстонское издание Postimeesсо ссылкой на исполнительного директора фирмы Nordica Яана Тамме. По его словам убыточность очевидна, так как связана с большими стартовыми инвестициями.

Anna Zvereva Самолёт эстонской госавиакомпании Nordica

Сообщается, что в 2017 и 2018 годах деятельность компании также будет убыточной, но постепенно снижаться: с 6 млн евро до 3 млн евро. Общие заявленные потери авиакомпании Nordica составляют, таким образом, 24 млн евро. Статуса безубыточного предприятия в министерстве экономики и коммуникаций Эстонии ожидают не ранее 2019 года.

Напомним, в нынешний летний сезон Nordica осуществляет полеты в 15 европейских пунктов назначения, из которых в Париж, Ниццу, Сплит, Риеку и Одессу — только в летний период. Круглый год самолеты эстонской авиакомпании летают в Амстердам, Берлин, Брюссель, Киев, Мюнхен, Осло, Стокгольм, Тронхейм, Вену и Вильнюс. Постоянных авиарейсов по маршруту Таллин — Лондон не планируется из-за высоких расходов, рейс в Санкт-Петербург будет организован при первой возможности. Полеты эстонской авиакомпании осуществляются на арендованных самолетах хорватской авиакомпании Adria Airways.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 2015 года Еврокомиссия вынесла негативное решение по делу эстонской авиакомпании Estonian Air. Брюссель потребовал от авиакомпании вернуть незаконно полученные от государства в качестве помощи деньги, что, по сути, означает банкротство предприятия и его дочерней авикомпании Nordic Flyways. Преемником авиакомпании в эстонском небе стала госфирма Nordic Aviation Group. Первые три рейса Nordic Aviation Group были отменены из-за технических проблем. С марта 2016 года фирма носит название Nordica.

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