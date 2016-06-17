Москва, 17 июня, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Цены пребывают под давлением уже шесть торговых сессий подряд. Действительно, по мнению аналитика ГК Forex Club Валерия Полховского, опасения, что при цене выше $50 сланцевые компании могут начать возвращаться на рынок имеют под собой почву, но для этого им нужно, чтобы котировки стабильно там закрепились.

Philippe Put Добыча нефти

«Разворачивать новые инвестиционные проекты при таком высоком уровне неопределенности никто не будет. Поэтому снижение в область 45−47 долларов за баррель при сбалансированном состоянии спроса и предложения в настоящий момент выглядит мало обоснованным. При этом анализ рыночного профиля показывает, что после падения к $47 объемы торгов стали быстро падать и начали расти только при повышении цены», — пояснил Полховский.

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«Сегодня, 17 июня, запланированы данные по буровым установкам от Baker Hughes. Их число росло предыдущие две недели, но не очень значительно. Если тенденция не подтвердится в этот раз, то контракты могут получить повод для роста и двинуться в район $49», — предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в августе на бирже ICE в Лондоне 11:30 по мск подрастали на 1,8% и находились на уровне $47,88 за баррель. Одновременно американский эталон WTI дорожал на 1,7% до $47,26.