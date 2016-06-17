Москва, 17 июня, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации не планирует рассматривать вопрос о повышении пенсионного возраста в стране до 2018 года. Об этом заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в интервью РИА Новости.

Василий Максимов. Всё в прошлом. 1889

«В ближайшее время наша стратегия определена, определяется план действий в отношении пенсионной реформы, — сказала Голодец. — И до 2018 г. мы (власти РФ) не планируем повышать пенсионный возраст».

Напомним, что на данный момент в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины отправляются на заслуженный отдых в 55 лет.

Читайте также: СМИ: МЭР предложит повысить пенсионный возраст в России

Читайте также: «После выборов власть может повысить пенсионный возраст для всех»