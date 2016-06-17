Пермь, 17 июня, 2016, 13:56 — ИА Регнум. В Пермском крае вынесен приговор по факту оказания услуг по перевозке пассажиров и транспортных средств водным транспортом, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

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56-летний капитан из Перми Николай Уткин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Приговором суда капитану судна назначено наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов.

По данным следствия, 16 мая 2015 года на реке Кама от причала города Добрянка до деревни Лябово и Горцы в нарушение установленных требований капитаном судна самоходного грузопассажирского парома «СП-2» были оказаны услуги по перевозке 290 человек, включая малолетних детей, а также транспортных средств.

Такая перевозка не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, поскольку Уткин превысил допустимую пассажировместимость более чем в три раза. Никто не пострадал, но капитан не только нарушил требования об устойчивости и непотопляемости судна, но и допустил выход судна в рейс с отсутствием необходимого количества спасательных средств.

В рамках расследования уголовного дела следствием особое внимание уделялось выяснению причин и условий, которые привели к совершению преступления. По итогам проведенной работы в адрес директора ООО «Темп», владельца судна, внесено представление, в котором указано, что одной из причин совершения преступления стало отсутствие контроля со стороны должностных лиц.