Москва, 17 июня, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Современная реформа образования завела страну в тупик, в котором граждан России держат уже долгое время, однако Министерство образования называет этот тупик целью и высоким уровнем развития отечественного образования, уверена кандидат психологических наук, профессор РПУ Надежда Храмова. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС), которая проходит сегодня, 17 июня 2016 года, в пресс-центре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Нам упорно рассказывают о том, что король одет в такие богатые одежды, и только дети нам говорят, что король голый», — прокомментировала Надежда Храмова нынешнюю ситуацию в школах, отмечая развитие болезненного состояния у детей, которые жалуются на непонятные занятия и задания, что, по мнению эксперта, демотивирует их и способствует нежеланию ходить в школу.

Кандидат психологических наук связывает такие негативные тенденции с тем, что с 1990-х годов в России административным ресурсом внедряются наихудшие иностранные образовательные программы: «Обучение математике и словесности строится на ложных, ошибочных и преступных принципах».

Профессор РПУ вспомнила слова Михаила Ломоносова, согласно которым «математику только потому надо изучать, что она ум приводит в порядок». В наши дни, по мнению эксперта, принцип обучения фундаментальным знаниям искореняется: раньше изучение математики начинали с арифметики, что являлось залогом успешного освоения алгебры и геометрии, но теперь, как сообщает Надежда Храмова, родители жалуются на то, что дети вынуждены изучать вещи, относящиеся, скорее, к общей логике. На недовольство преподавателей и родителей реформаторы, как сообщает участник пресс-конференции, отвечают следующим образом: «Вы ничего не понимаете, а мы учим по современным программам».

Надежда Храмова отметила, что, используя непроверенные опытом и временем иностранные (канадские, французские, бельгийские) образовательные программы, Россия занимает последние места на международных математических олимпиадах.

Эксперт также уделила внимание вопросу изучения в школах русского языка: «Раньше использовался логически-визуальный способ изучения (при нем гармонично работают оба полушария мозга), теперь же — принцип транскрипции, который отрицает правила правописания».

Как сообщила Надежда Храмова, сейчас детей учат писать так, как они слышат: «Это не то чтобы ложный, это преступный метод обучения».

По мнению участника пресс-конференции, требования экзаменов разрушают возможности обучать детей разумно, современные технологии обучения искореняют причинно-следственные связи.

«Продолжение проведения реформ, следование требованиям выполнения ГОСТов, которые закреплены в учебно-методических комплексах, приведут к ликвидации грамотности. А именно ликвидация грамотности является истинной целью реформ Министерства образования», — уверена Надежда Храмова.

Напомним, пресс-конференция «РВС», которая проводится сегодня, 17 июня 2016 года, в ИА REGNUM, посвящена проблемам современного школьного образования. Эксперты обсуждают требования многочисленных представителей российского общества вернуться к классическому отечественному образованию.