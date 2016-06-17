Москва, 17 июня, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июня на одной из баз хранения, которая дислоцирована в Краснодарском крае, в рамках внезапной проверки боеготовности министр обороны Сергей Шойгу проверил, как идёт расконсервация боевой техники, осуществляется призыв резервистов, подготовка личного состава и вооружения к маршам в районы сосредоточения, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Сергей Шойгу в ходе проверки базы хранения техники в Краснодарском крае

Шойгу лично проверил несколько единиц техники, в частности, сев за руль автомашины станции связи. При этом он отметил, что при расконсервации такого рода техники нужно проверять не только её автомобильную составляющую, а, прежде всего, аппаратуру, установленную на колёсной базе.

«Отдельные подразделения баз хранения военной техники нужно выборочно в полном состава проверить с совершением многокилометровых маршей своим ходом в районы сосредоточения и на полигоны», — приказал Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны Сергей Шойгу совершает рабочую поездку по войскам Южного военного округа. Его сопровождает группа офицеров главных и центральных управлений Минобороны России. В планах комиссии проверка ещё нескольких соединений, которые дислоцируются в южных регионах страны. В Краснодарский край Шойгу прибыл из Крыма, где работал накануне (16 июня).

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Напомним, в Вооруженных силах РФ с 14 июня по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности ряда органов военного управления и отдельных баз хранения вооружения и военной техники Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов. В проверке, которая завершится 22 июня, задействуются резервисты — граждане, призванные из запаса.

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