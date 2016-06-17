Пермь, 17 июня, 2016, 13:49 — ИА Регнум. В Пермском крае с января по май индекс промышленного производства снизился на 1,6% по отношению к показателям того же периода в 2015 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Пермьстате.

Винсент Ван Гог. Вид на фабрики. 1887

Самое высокое снижение (на 6%) отмечено в производстве и распределении энергии, газа и воды. В обкатывающих производствах этот показатель также снизился (на 3,1%, по сравнению с первыми пятью месяцами 2015 года).

Увеличение индекса (на 2,9%) отмечено только в промышленных предприятиях занимающихся добычей полезных ископаемых.

Всего в январе-мае 2016 года по промышленным видам экономической деятельности в Пермском крае отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 493 млрд 447,1 млн рублей, в том числе по добыче полезных ископаемых на 98 млрд 684,5 млн рублей, обрабатывающим производствам — 349 млрд 579,9 млн рублей, производству и распределению электроэнергии, газа и воды — 45 млрд 182,7 млн рублей.

Отметим, что по данным Росстата, индекс промышленного производства в России в январе-мае 2016 года по сравнению с январем-маем 2015 года вырос на 0,1%.

В Пермском крае снижение индекса промпроизводства наблюдается на протяжении последних двух лет. Как ранее сообщало ИА REGNUM, этот показатель в период с января по май 2015 года по сравнению с аналогичным сроком 2014 года также снижался на 0,4%.

Последний рост индекс промышленного производства в Прикамье отмечался в январе-июне 2014 года, когда по отношению к аналогичному периоду 2013 года он составил 111,5%.