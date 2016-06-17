Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что, несмотря на призыв представителей госдепартамента США отстранить от власти законного президента Сирии Башара Асада при помощи бомбардировок правительственных войск, у Вашингтона нет силового сценария для решения вопроса по Сирии. Об этом представитель МИД сообщила журналистам сегодня, 17 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство иностранных дел

Захарова прокомментировала сообщения, которые были опубликованы в ряде западных СМИ по поводу отстранения от власти Асада. «Речь идёт о том, что все международные форматы, которые созданы с участием Соединённых Штатов, соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН, документы, принимаемые по итогам встречи МГП, говорят о том, что никакого силового сценария для решения сирийского вопроса не предусматривается», — сказала она.

Захарова добавила к сказанному: хотелось бы надеяться, что ошибки, уже совершённые США в Ираке и в других странах «по насильственной смене власти» будут учтены Вашингтоном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня американские СМИ сообщили, что рядом чиновников внешнеполитического ведомства США подписано обращение, которое призывает начать бомбардировку правительственной армии Сирии. Мотивируется такое решение «желанием уничтожить «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России).