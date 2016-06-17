Москва, 17 июня, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Закон, уточняющий понятие «состояние опьянения», Госдума приняла во втором чтении и в третьем, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня. Перечень средств, употребление которых вызывает состояние опьянения, дополняется психотропными веществами или их аналогами, а также новыми потенциально опасными психоактивными веществами.

Аксели Галлен-Калелла. Симпозиум. 1894

В соответствии со статей 23 Уголовного кодекса РФ лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, подлежит уголовной ответственности. Согласно части первой 1 статьи 63 УК РФ суд, назначающий наказание, в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного может признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ.