Москва, 17 июня, 2016, 13:42 — ИА Регнум.



umniedoma.ru Вид в дверной глазок

Трое вооруженных налетчиков, представившихся электриками, проникли в квартиру 14-летней девочки и похитили оттуда деньги и ценности на сумму 1,5 млн рублей, передает 17 июня Рен-ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Школьница находилась одна в квартире, когда в дверь позвонили неизвестные и заявили, что они — сотрудники коммунальной службы, обслуживающей дом. Когда девочка открыла дверь, налетчики, угрожая пистолетом, потребовали передать им деньги.

В результате злоумышленники забрали с собой 11 тыс. евро, 260 тыс. рублей, несколько тыс. долларов и ювелирные изделия, размер ущерба оценивается в 1,5 млн рублей.