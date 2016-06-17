Челябинск, 17 июня, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Дело о сносе в санитарной зоне озера Увильды построек, расположенных на территории базы отдыха, рассматривается в Аргаяшском районном суде. Постройки делят бывшие партнеры по бизнесу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Камни. Галька

История началась в 2000-х, когда у бывшего владельца базы отдыха ОАО «Челябинская угольная компания», внешним управляющим Владимиром Селезневым распродавалось имущество. Базу отдыха купили Денис Смолин и Анатолий Добрынин. Часть строений были корректно оформлены, имелись «зеленки». У части строений таковых не было. Позже, оформляя документы, собственники пытались узаконить оставшиеся строения, в том числе, якобы, получив на то разрешения представителей Управления лесного хозяйства Челябинской области. Это в итоге и является в настоящее время предметом разбирательств в суде.

Со временем часть строений у Анатолия Добрынина была куплена Владимиром Тиссеном, бывшим сотрудником Николая Сединкина, который участвовал в бизнесе, например, предоставляя катамараны и другой инвентарь для базы отдыха «Заря».

В настоящее время имеется две «Зари». Географически располагаются они на одной территории берега озера Увильды. Имеются сайты zarya74.ru и zarya174.ru, использующие однотипное оформление и логотипы, разница лишь в телефоных номерах администраторов.

Конкуренция между учреждениями накаляется. Разборки приобрели разноплановый, но пока лишь с привлечением официальных структур, характер. Задействованы следственные, судебные, информационные механизмы. К конфликту подключена служба судебных приставов, инспекторы которой осуществляли попытки ареста имущества как на базах отдыха так и у непосредственных участников конфликта. Так в 2015 году была попытка арестовать у Николая Сединкина и Владимира Тиссена личные автомашины. На катамараны, расположенные на базе отдыха, также накладывался арест.

Несмотря, на то, что в СМИ фигурирует Николай Сединкин, непосредственного отношение к конфликту он не имеет. Как сообщил юрист ООО «Заря» Алексей Завражный, по документам собственником ООО «Заря» является директор Владимир Тиссен. Когда-то нынешний директор базы отдыха Владимир Тиссен, был подчиненным Николая Сединкина, теперь у них нормальные деловые отношения. «Есть у этого конфликта и заинтересованная сторона, которая находится в руководстве города Копейска», — пояснил Алексей Завражный.

В другой «Заре», контролируемой Анатолием Добрыниным и главным бухгалтером Ириной Пискуновой, заявили, что не готовы дать комментарии.

Разбираться в запутанной истории в ближайшее время придется судам. Стороны конфликта готовят материал, с которыми готовы ознакомить общественность. Какая в деле роль Управления лесного хозяйство покажут следственные действия, однако уже сейчас известно, что «лесники» также поучаствовали в разборках. Документы о предоставлении разрешения на возведение некоторых построек вблизи озера требуют тщательной проверки.