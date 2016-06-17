Москва, 17 июня, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Столичные власти готовы оказывать поддержку проекту по выпуску инновационных препаратов для ВИЧ-инфицированных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте Москвы по конкурентной политике. Так, обратившаяся к московским властям фармакологическая компания может рассчитывать на льготы после получения статуса промышленного комплекса, договорились на ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественных отношений Наталья Сергунина с главой соответствующего проекта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Диагностика ВИЧ

Согласно планам, в Новой Москве, на базе фармацевтического комплекса «Сердикс» будет запущена современная высокотехнологичная линия по выпуску инновационного препарата компании ViiV Healthcare для лечения ВИЧ-инфекции. Это будет производство полного цикла, благодаря чему стоимость лекарства не будет зависеть от макроэкономической ситуации. Линия будет запущена уже в сентябре 2016 года, уточнили в ведомстве.

По оценке участников соглашения, новое производство обеспечит препаратами более 15% ВИЧ-инфицированных России.

Как отметила Наталья Сергунина, поддержка города может существенно увеличить возможности по развитию производственной базы данного социально значимого комплекса. «Компания «Сердикс» уже подала заявку на получение статуса промышленного комплекса, и мы в ближайшее время рассмотрим ее. Этот статус позволит уменьшить нагрузку по региональным налогам до 17%. Эти значительные средства компания сможет направить на свое развитие. Предоставляя статус промышленного комплекса или иной специализированной территории, город в конечном счете выигрывает гораздо больше — он получает успешные инновационные предприятия, производящие необходимые москвичам высокотехнологичные товары», — заявила Сергунина.

В свою очередь, генеральный директор компании Жорж Поль Бессьер Рено заявил, что в ближайшее время займется размещением новых производственных площадок на территории Москвы.

Напомним, «Сердикс» — российская производственная компания французского фармацевтического холдинга «Сервье». Завод располагается в ТиНАО, на территории площадью почти в 3 Га.