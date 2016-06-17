Пермь, 17 июня, 2016, 13:39 — ИА Регнум. В Перми бывший сотрудник полиции признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере и приговорен к длительному сроку лишения свободы и штрафу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю

(сс) 7raysmarketing Каннабисс. Марихуана

Бывший старший оперуполномоченный группы по противодействию незаконному обороту наркотиков в Индустриальном районе Перми признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств в крупном размере».

Следствием и судом установлено, что осужденный в январе 2016 года незаконно приобрел у неустановленного лица наркотическое средство в крупном размере. Оперативное чутье подвело сотрудника полиции, поскольку он договорился о продаже всей партии наркотика с лицом, действующим в рамках антинаркотической операции. В момент передачи наркотиков и получение за них денег оперуполномоченный был задержан сотрудниками УФСКН России по Пермскому краю. При установлении личности выяснилось, что мужчина является сотрудником полиции.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей.

Стоит отметить, в разных субъектах РФ отмечены факты незаконного оборота наркотических и психотропных средств бывшими правоохранителями. Например, в 2011 году в Татарстане задержана группа жителей Зеленодольска за хранение психоактивных веществ. Сбытчиком мужчина, некогда служивший в Елабужском межрайонном отделе республиканского Управления наркоконтроля. В 2013 году в Красноярском крае за распространение наркотических средств в особо крупном размере бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам УФСКН по региону приговорен к 10 годам колонии строго режима.