Москва, 17 июня, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на охрану смежных прав режиссеров-постановщиков спектаклей, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня. Предполагается закрепление осуществленной режиссером-постановщиком постановки спектакля, выраженной в какой-либо объективной форме, в качестве особого результата исполнительской деятельности.

(сс) geralt Кино

Режиссер-постановщик наделяется исключительным правом на постановку, а также личными неимущественными правами (правом авторства, правом на имя, правом на неприкосновенность постановки).

Законопроект предполагает включение в число правомочий, определяющих содержание исключительного права на постановку, правомочия публичного исполнения постановки спектакля, в том числе в живом исполнении.

Определяется момент начала течения срока охраны исключительного права режиссера-постановщика на постановку в зависимости от момента ее первого публичного исполнения.

В отношении срока действия исполнительских прав режиссера-постановщика исключительное право на постановку действует в течение всей жизни режиссера-постановщика, но не менее 50-ти лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором режиссером-постановщиком осуществлено первое публичное исполнение постановки, следует из документа.