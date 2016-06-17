Рим, 22 ноября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Налоги на пластик и сладкую газировку не будут взиматься в Италии в 2022 году, такое решение принято на заседании правительства страны, рассказала 22 ноября премьер-министр Джорджа Мелони.

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Ранее утвержденные (с экологическими и иными мотивировками) налоги де-факто до сих пор так и не начали собираться — в предыдущие годы начало сборов тоже откладывалось.

На том же заседании правительства было принято решение о выделении еще 30 млрд евро на смягчение последствий роста цен на энергоресурсы для граждан и предприятий.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (превысившая, впервые за 40 лет, отметку в 10%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 90 млрд евро.