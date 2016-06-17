Москва, 17 июня, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Сегодня в среднем по Россиие цены на покупку квартиры неплохие, прибыль застройщики в большинстве своем минимизировали. Поэтому решение на семейном совете можно принимать сейчас, и не откладывать покупку квартиры в «долгий ящик». Об этом сегодня, 17 июня, заявил министр строительства и ЖКХ Александр Мень в кулуарах Петербургского международного экономического форума, сообщается на сайте министерства.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Новостройка. Строительство многоэтажного дома

«Неизвестно, что будет завтра, в 2017 году — велика вероятность, что государственная программа субсидирования процентной ставки по ипотеке не будет продлена и закончится в 2016 году», — предположил Мень.

Министр также рассказал, что в России менее чем за год введено около 1 миллиона квадратных метров арендного жилья. Массовое строительство дешевого арендного жилья сдерживает высокая цена денег, но все условия в законодательстве для этого созданы и Минстрой совместно с АИЖК готовит несколько пилотных проектов — в Москве и ряде регионов, поблизости от предприятий, требующих привлечения рабочих рук по контрактам на 3−5 лет.