Вильнюс, 17 июня, 2016, 13:32 — ИА Регнум. «Это очень странный визит», — заявил аналитик Центра исследований Восточной Европы Линас Коялатак, комментируя визит председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Россию, сообщает сегодня, 17 июня, корреспондент ИА REGNUM.

EurActiv.com Жан-Клод Юнкер

Юнкер посетил экономический форум в Санкт-Петербурге. «Решение странное именно из-за времени, так как ЕС примерно через неделю примет решение о санкциях в отношении России, и сейчас одно высокопоставленное лицо после долгого перерыва отправляется в Россию и встречается с ее лидерами. Наиболее странен выбор времени и давление, которое создает это решение Юнкера ехать в Россию», — сказал Кояла в эфире радиостанции Žinių radijas.

Политолог также отметил, что «пока что не видно признаков того, что Россия начала осуществлять перемирие на Украине». Наоборот, по словам Коялы, «фиксируется достаточно фактов, что военное вмешательство России в Восточной Украине не прекращается».

Напомним, визит Юнкера в Россию вызвал и раздражение главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса.

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