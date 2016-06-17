Москва, 17 июня, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий серьезные ограничения в деятельности профессиональных взыскателей (коллекторов), передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня. Документ будет касаться взыскания именно просроченной задолженности, а не долгов вообще. Законопроект будет распространяться только на физлиц.

goodfon.ru Коллекторы

Микрофинансовые организации исключаются из числа организаций, которые могут осуществлять деятельность по профессиональному взысканию задолженности — этим смогут заниматься только кредитные организации и коллекторы.

Документ не будет распространяться на взыскание просроченной задолженности физлиц по ЖКУ. Речь идет о долгах по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжении, по электроэнергии. Исключения составляют случаи передачи полномочий по взысканию задолженности кредитным организациям или профессиональным взыскателям (коллекторам). Также не предусматривается распространение норм законопроекта на кредитора-физлицо, который самостоятельно занимается возвратом задолженности другого физлица в размере, не превышающем 50 тыс. рублей.

Список лиц, с которыми коллекторы смогут взаимодействовать, ко второму чтению был уточнен. Для взаимодействия с третьими лицами — родственники, члены семьи должника, иные проживающее с ним лица, а также соседи — коллекторы должны будут получить письменное согласие как у должника, так и у каждого из них, в том числе согласие на обработку персональных данных. Должник и его родственники будут иметь право отозвать свое согласие в любой момент. (В редакции первого чтения был предусмотрен запрет на общение коллекторов с родственниками должников). Сохранена норма о том, что не допускается общение коллектора с должником в период с 22:00 до 8:00 в рабочие дни и в праздничные дни с 20:00 до 9:00.

Коллектору будет запрещено скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, либо скрывать информацию об отправителе электронного сообщения.

Законопроект предусматривает, что взыскание просроченной задолженности недопустимо в случае признания гражданина банкротом и введения процедуры реструктуризации его долгов.

Документ прописывает также требования к руководству организаций по взысканию долгов. Руководителем, членом коллегиальных органов управления не может являться специалист, уличенный ранее в нарушениях законодательства. Как и остальные сотрудники агентства, он не может иметь судимость, а также быть отстраненным по решению суда от исполнения обязанностей арбитражного управляющего в течение 3 лет, предшествующих назначению. Кроме того, в профессиональной деятельности руководителя не должно быть фактов неисполнения судебных решений о взыскании задолженности на срок более 30 рабочих дней.

Привлечение к взаимодействию с должником лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной безопасности, не допускается.

В законопроекте остается норма первого чтения о создании единого реестра коллекторских агентств, условием внесения в который является уставной капитал коллекторского агентства в размере не менее 10 млн рублей.

Вступление документа в силу дифференцировано — большая часть его положений вступит в силу со дня официального опубликования, при этом нормы, касающиеся регулирования деятельности микрофинансовых организаций, вступят в силу 1 января 2017 года. Положения документа применяются и к правоотношениям, возникшим до вступления закона в силу, если это не касается МФО. Нормы, касающиеся уплаты госпошлины за вступление в реестр коллекторов, вступают в силу через 30 дней после опубликования закона. Деятельность по взысканию задолженности крымчан перед крымскими банками данным законопроектом не регулируется — для того был принят специальный закон. Нормы, касающиеся уплаты госпошлины за вступление в реестр коллекторов, вступают в силу через 30 дней после опубликования закона.

Одновременно снижен максимальный размер процентов, которые микрофинансовая организация (МФО) вправе начислить заемщику по таким договорам, — с четырехкратного до трехкратного размера суммы займа. После возникновения просрочки возврата суммы займа или процентов по таким договорам МФО вправе продолжать начислять заемщику проценты только на непогашенную часть суммы основного долга и только до достижения общей суммы подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной части займа.

Просьбы правительству РФ

«Работа над законопроектом была исключительно тяжелой, согласования шли до самого последнего момента», — отметил глава комитета Госдумы по финрынку Николай Гончар («Единая Россия»). Гончар обратился к правительству РФ с просьбой принять ряд нормативных решений до вступления документа в силу. «Нужно определить уполномоченный орган, который будет вести реестр, осуществлять надзор. Этот орган надо обеспечить необходимыми нормативными документами, обязательно требует доработки положение об общероссийском классификаторе общеэкономической деятельности. В нем на сегодняшний день такая категория, как деятельность по возврату просроченной задолженности, отсутствует», — сказал депутат.

«Необходимо, чтобы к тому моменту, когда деятельность предыдущих взыскателей долгов будет прекращена, на рынке появились те, кто будет работать в строгом соответствии с данным законопроектом, когда он станет законом, но должны быть предусмотрены все возможности, чтобы добросовестные взыскатели имели возможность на этом рынке работать», — сказал Гончар.

Штрафы

Госдума также приняла во втором чтении поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы за нарушение норм законопроекта. Для юрлиц максимальные штрафы составят 2 млн рублей, для должностных лиц предусмотрен максимальный штраф 1 млн рублей или дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года, для физлиц максимальный штраф составит 5000 тыс рублей. Нормы о штрафах вступают в силу 1 января 2017 года.

Законопроект об ограничении коллекторской деятельности был принят Госдумой в первом чтении 12 апреля. Документ был инициирован председателями двух палат российского парламента — спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным.