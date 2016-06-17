Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Эсекьель Гарай попросил руководство расторгнуть контракт, так как он намерен продолжить спортивную карьеру в «Интере», сообщает Tuttosport.

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Отмечается, что переезд 29-летнего игрока в Италию должен состояться в течении лета. Ранее СМИ сообщали, что за Гарая миланский клуб готов заплатить €20 млн.

В минувшем сезоне РФПЛ Эсекьель Гарай выступал в 20 матчах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

По сведениям источника, сделка, скорее всего, состоится этим летом. В составе «Интера» Гарай должен заменить Джейсона Мурильо, который подпортил свою репутацию в прошлом сезоне.