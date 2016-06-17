Вильнюс, 17 июня, 2016, 13:28 — ИА Регнум. После того, как глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 16 июня посетил экономический форум в Санкт-Петербурге, где встретится с президентом России Владимиром Путиным, а министр иностранных дел Линас Линкявичюс назвал визит «иллюзией сотрудничества», еврокомиссар от Литвы Витянис Повилас Андрюкайтис, ответственный за безопасность продовольствия и здравоохранение, заявил, что литовскому министру «не хватает более широкого политического кругозора», — сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 июня.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Жан-Клодом Юнкером

Визит главы ЕК Юнкера в Россию — это нормальная практика международных отношений и возможность представить свои позиции, говорит Андрюкайтис.

«Когда в Россию едет канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд или премьер Италии Маттео Ренци, министр иностранных дел ни о каких иллюзиях не говорит. У министра должен быть более широкий кругозор, он должен понимать, что во внешней политике визиты и контакты обязательны. Когда в Россию приезжает госсекретарь США Джон Керри, с Путиным обменивается мнениями президент США Обама, министр иностранных дел должен знать, что в таком случае речь идет об инструментах иностранной политики, которыми нужно пользоваться, если страны не прекратили дипломатические отношения и не находятся в военном положении. Будут ли это Минские соглашения, или это будут дискуссии, этот визит — единственный прямой и правильный путь для решения любых кризисов, представления позиций. Так что министру Линкявичюсу стоит видеть более широкий контекст Европы и мира, и именно в этом контексте оценивать визит Юнкера», — сказал Андрюкайтис.

Еврокомиссар Андрюкайтис уверяет, что визит главы ЕК в Санкт-Петербург не связан с отменой или продлением санкций. «Единственный путь — широкий диалог. Сегодня речь не идет о каких-то изменениях санкций. ЕК не уполномочена для этого, это решение руководителей ЕС. С другой стороны, мандат ЕК связан с обсуждением и решением множества практических решений, и пакет этих практических вопросов в руках Юнкера очень большой», — сказал еврокомиссар.

Читайте также: В Литве раздражены решением Юнкера поехать на встречу с Путиным