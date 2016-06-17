Кудымкар, Пермский край, 17 июня, 2016, 13:27 — ИА Регнум. В Пермском крае по представлениям прокуроров в связи с нарушениями антикоррупционного законодательства досрочно прекращены полномочия трех депутатов городских законодательных органов власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ

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Лысьвенская и Кудымкарская городские прокуратуры Пермского края проверили исполнение депутатами городских Дум законодательства о противодействии коррупции, в части предоставления ими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Напомним, что соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «О противодействии коррупции» до 30 апреля депутаты обязаны предоставлять сведения имущественного характера в отношении себя и членов своей семьи. Неисполнение данной обязанности является основанием для принятия представительным органом решения о досрочном прекращении их полномочий.

Как показала проверка, эти требования были проигнорированы депутатом Лысьвенской городской Думы Марселем Муракаевым, а также депутатами Кудымкарской городской Думы Георгием Мазеиным и Алексеем Светлаковым. Декларации за 2015 год в отношении себя, а также своих супруг и несовершеннолетних детей в установленный срок они не предоставили.

В связи с бездействием Лысьвенской городской Думы по принятию решения о прекращении полномочий депутата Муракаева Лысьвенским городским прокурором в адрес представительного органа внесено представление. Решением городской Думы полномочия депутата досрочно прекращены.

Также Кудымкарским городским прокурором в Кудымкарскую городскую Думу внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. На заседании Думы полномочия депутатов Мазеина и Светлакова прекращены досрочно.