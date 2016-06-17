Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Бизнес в Российской Федерации не строит надежд или предположений об отмене ограничительных мер со стороны США и ЕС. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в эксклюзивном интервью RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

«Работать в области санкций — это не наше дело, — пояснил он. — Решения по этому вопросу будут принимать наши партнёры в США и Европе. Мы исходим из того, что мир таков, какой он есть».

При этом вице-премьер РФ добавил, что отмена ограничительных мер против России будет выгодна не только для Москвы, но и для всех зарубежных коллег и партнёров.

«Если санкции отменят, то ситуация улучшится и в России, и в Европе, это будет выгодно и всем нашим партнёрам, — заключил он. — Будет наблюдаться прогресс не только в РФ, но и у всех, это того стоит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против РФ.

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