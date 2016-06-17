Вильнюс, 17 июня, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте предлагает остановить дискуссии и до выборов не принимать новую социальную модель, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 июня.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

«Мы видим, что сейчас появились различные предложения, которые очень противоречивые, очень дорогие и точно не осуществимые. Просто в этой ситуации, наверное, стоило бы отойти, подумать, поскольку можно «наломать много дров» и принять такие решения, которые будут губительными, а другие — неосуществимыми, так как будут стоить очень дорого. Поэтому перед выборами такие сложные реформы, пакеты, наверное, принимать не стоит, не нужно спешить, поскольку вероятность ошибок больше, чем полезного результата», — сказала президент. Она подчеркнула, что говорит обо всем пакете социальной модели.

Напомним, парламентские выборы в Литве пройдут в октябре 2016 года.