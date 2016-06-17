Ашхабад, 17 июня, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Туркменгеология» намерена сконцентрировать усилия на поиске залежей нефти на глубине более 7 км в центральной части Туркмении. Об этом сообщила пресс-служба туркменского Министерства нефти и газа.

M1kha Добыча нефти

Отмечается, что теперь туркменским геологам предстоит изучать перспективы нефтегазоносности доюрских отложений, где ранее были получены промышленные притоки бессернистого природного газа из карбоновых отложений на площади «Таримгая» на севере страны.

«Кроме того, все активней в поиск и разведку будут включаться более глубокозалегающие высокоперспективные горизонты плиоцен-миоценового комплексов, в перспективе мезозойских отложений — на юго-западе, меловых и юрских отложений — в центральной, восточной и юго-восточной частях Туркмении. В этой связи поэтапно внедряются новые разработки в области техники и технологии бурения глубоких скважин. Для выполнения этих задач «Туркменгеология» ведет работу по заключению контрактов на поставку необходимого оборудования и обучению местных специалистов», — подчеркнули в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно данным зарубежных экспертов, опубликованным в отчете British Petroleum, в 2015 году в Туркмении было добыто 12,7 млн тонн нефти, что выше уровня добычи 2014 года на 5%. Также следует отметить, что на настоящий момент на территории страны уже открыто более 190 нефтяных и газовых месторождений.