Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июня, в рамках работы XX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев и руководитель АО «Объединенная зерновая компания» Марат Шайдаев подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в Минсельхозе.

Григорий Мясоедов. Косцы

Документ подтверждает намерения сторон о сотрудничестве в интересах увеличения экспортного потенциала России, развития внутреннего зернового рынка, продолжения активного взаимодействия в проведении закупочных интервенций, направленных на поддержку сельхозпроизводителей и повышение их конкурентоспособности.

«Уже 15 лет Минсельхоз проводит государственные интервенции на рынке зерна. Последние семь лет Объединенная зерновая компания участвует в этой работе в качестве государственного агента и ответственно подходит к выполнению своих обязательств. Мы считаем важным закрепить сегодняшним соглашением с новым руководством компании наши взаимные намерения развивать сотрудничество для устойчивой работы зернового рынка», — подчеркнул Ткачев.

Марат Шайдаев, в свою очередь, подтвердил готовность ОЗК к выполнению обязательств по проведению государственных зерновых интервенций в полном объеме. ОЗК также готова расширить свою компетенцию в проведении интервенций по сухому молоку — как только будут приняты соответствующие решения со стороны государства.