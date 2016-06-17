Кострома, 17 июня, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Депутаты Костромской областной думы на заседании 16 июня единогласно приняли закон о поддержке старшего поколения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, закон начнет действовать с 1 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионерка

По новому закону дважды в год пожилые люди, чей доход меньше полуторного прожиточного минимума, смогут получать компенсацию в размере 50% от стоимости проезда в областную больницу. Также для этой категории граждан предусматривается внеочередной прием в дома-интернаты для пожилых людей. Определен новый «накопительный» порядок возмещения расходов на лекарства в размере двух тысяч рублей. Получить эту меру соцподдержки можно будет, если на жизненно необходимые препараты пенсионер за год потратил не менее пяти тысяч рублей. Установлена денежная выплата на внутридомовую газификацию — 60% от расходов, но не более 30 тысяч рублей.

Закон также коснется организации досуга пожилых костромичей и доступа к информационным и образовательным ресурсам: работы творческих коллективов, компьютерных курсов, юридической помощи.

Пользоваться этими мерами соцподдержки смогут от пяти до 15 тысяч жителей области, из которых шесть тысяч человек не имели никаких льгот.

С инициативой создания закона о старшем поколении выступил глава региона Сергей Ситников. Закон стал первым опытом массового народного обсуждения законопроекта в Костромской области: более тысячи жителей региона смогли высказать свое мнение, а окончательная редакция закона была скорректирована с учетом предложений, которые вносили сами граждане старшего поколения.