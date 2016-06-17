Воронеж, 17 июня, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июня, прокурор Центрального района Воронежа утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина республики Таджикистан 50-летнего Фатхидина Тошева. Как сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере»).

janeb13 Взятка

По версии следствия, в ноябре 2015 года Тошев предложил старшему следователю следственного отдела управления ФСБ России по Воронежской области взятку в размере 1 млн. рублей за незаконные действия.

В частности, в производстве следователя УФСБ находилось уголовное дело по обвинению приятеля Тошева в попытке незаконного сбыта наркотиков в крупном размере. Тошев просил за взятку переквалифицировать действия своего друга на менее тяжкую статью Уголовного кодекса и тем самым смягчить ему наказание.

Несмотря на отказ следователя в принятии незаконного денежного вознаграждения, Тошев продолжал настаивать на встрече с ним и впоследствии передал в салоне автомобиля «ВАЗ 21 124», припаркованного у дома 40 по улице Володарского г. Воронежа, недалеко от управления ФСБ, взятку в размере 650 тыс. рублей и 3 тыс. 800 долларов США (по курсу ЦБ РФ — почти 245 тыс. рублей, а всего в сумме почти 900 тыс. рублей.

Как пояснили в Следственном управлении СКР по Воронежской области, изначально обвиняемый не признавал вину и вообще отказывался от дачи показаний. Однако, благодаря большему объему работы, проведенной следователями, мужчина признал вину и дал подробные показания.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Воронежа. Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.