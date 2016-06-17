Воронеж, 17 июня, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Прокуратура Воронежской области организовала проверку по факту прекращения подачи горячей воды жильцам более 150 многоквартирных домов и в больницу скорой медицинской помощи № 1. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

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По предварительным данным, после окончания планового ремонта крупной котельной 16 июня 2016 года «Газпром межрегионгаз Воронеж» не возобновил подачу газа из-за долгов муниципального казенного предприятия «Воронежтеплосеть».

В ходе проверки будет дана оценка законности действиям должностных лиц и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.