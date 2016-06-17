Москва, 17 июня, 2016, 13:07 — ИА Регнум. В Лаврушинском переулке Москвы открылась выставка, посвященная истории Третьяковской галереи, включающая более трех тысяч экспонатов, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Москва. Лаврушинский переулок. Третьяковская галерея

В текущем году всенародной Третьяковской галерее исполнилось 160 лет. Приуроченная к этому юбилею выставка включает более двух тысяч исторических изображений и свыше тысячи текстов. пространство выставки оформлено в виде арт-лабиринта.

Главная часть выставки посвящена основателю выставки Павлу Третьякову, истории формирования коллекции и истории художников, чьи шедевры составляют основу коллекции Третьяковской галереи.

Дополнительная часть экспозиции рассказывает о самых древних ремёслах и промыслах, сказках и былинах.