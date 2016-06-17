Краснодар, 17 июня, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В Краснодарском крае ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги. Подорожание стоимости света, газа и воды ожидает в регионе уже с 1 июля текущего года. В среднем по краю повышение платежей населения за коммунальные услуги составит 4,1%. Такую информацию в ходе очередного совещания депутатов Законодательного собрания по итогам тарифного регулирования в 2016 году на территории Кубани озвучил руководитель региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов края Сергей Милованов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

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Он также уточнил, что на электроэнергию тариф повысится для сельского населения на 3,88%, для городского — на 4,17%. Сетевой газ станет дороже для населения в среднем по краю на 2,8%, сжиженный — 3,6%. Что касается холодной и горячей воды, тепла, а также услуг по водоотведению, то эти тарифы устанавливаются на основе долгосрочных тарифных решений. Это новое требование правительства, пояснил Милованов.

Он также напомним, что в первом полугодии повышения тарифов на коммунальные услуги для населения не было.

Затронул в своем выступлении руководитель департамента и проблемные вопросы в сфере ценообразования на коммунальные услуги. РЭК считает необходимым установить административную ответственность за неисполнение инвестиционных программ организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности. Кроме того, Сергей Милованов отметил, что сейчас в нормативных актах содержатся различные подходы по вопросам тарифного регулирования, поэтому есть необходимость в систематизации норм по всем видам регулируемых услуг. Эта работа должна быть проведена на федеральном уровне.

Напомним, год назад в Краснодарском крае максимальное повышение тарифов было утверждено на уровне: электроэнергия — на 3,9%, холодная вода и водоотведение — на 4,9%, тепловая энергия — на 4,6%, газ — на 4,2%.