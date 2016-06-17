Владимир, 17 июня, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Причиной того, что во владимирской больнице женщина впала в кому после родов, может быть заболевание, которое она перенесла в детстве. В наличии есть документы, которые подтверждают эту версию. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель областного департамента Александр Кирюхин, передает «ПроВладимир».

Parentingupstream Палата реанимации

После родов у женщины открылось кровотечение, спасти ее жизнь пытались 40 врачей. Сейчас женщину перевезли в московскую клинику.

«Ситуация была крайне сложная. Врачи проводили дифференциальный диализ, советовались с федеральными клиниками. Машина реанимации целый день была готова. Искали тот момент, когда максимально можно было перевезти женщину в Москву, в федеральную клинику. В 10 часов начали транспортировку, она прошла успешно», — цитирует издание главу департамента.

Ранее местные СМИ сообщало о том, что женщина родила ребенка вечером 10 июня. После того, как роды закончились, супругу роженицы сообщили о том, что с его женой все хорошо, и она отдыхает. Однако утром он узнал, что жене сделали операцию и ее перевели в областную больницу.