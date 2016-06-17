Конфликт России и Турции продолжается: Анкара отказалась от посредников
Анкара, 17 июня, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Для восстановления отношений с Россией власти Турции разработали «дорожную карту» из 9-ти шагов, сообщают турецкие СМИ.
План состоит из следующих пунктов:
1. До 15 августа 2016 года отношения должны нормализоваться и достичь высшего уровня;
2. Официальная Анкара на уровне министров намерена принимать участие на всех мероприятиях, проводимых в России;
3. До 1 сентября планируется установить сумму нанесенного ущерба;
4. Для восстановления отношений между населением двух стран, с помощью СМИ предлагается осуществить процесс налаживания связей;
5. Использование приемов общественной дипломатии;
6. Координация действий по Сирии;
7. Создание рабочей группы в составе представителей структур, которые примут участие в процессе восстановления связей с Россией;
8. Поддержка связей с такими организациями, как Союз промышленников и предпринимателей Турции (TÜSİAD);
9. Необходимость в стране-посреднике отсутствует.