Санкт-Петербург, 17 июня, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Российскому академику Валентину Пармону вручили международную энергетическую премию «Глобальная энергия» на ХХ Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

sbras.info Валентин Пармон. Фото сайта «Наука в Сибири» (Сибирское отделение РАН)

Доктор химических наук, кандидат физико-математических наук, профессор Пармон стал единственным лауреатом в этом году. Премию ему присудили за прорывную разработку новых катализаторов в области нефтепереработки и возобновляемых источников энергии, внесших принципиальный вклад в развитие энергетики будущего.

Валентин Пармон занимается преобразованием солнечной, атомной, термической энергии в химическую, что довольно нетрадиционно для химии. Он является действительным членом РАН и Европейской академии наук, специалистом в области катализа и фотокатализа, химической кинетики в конденсированных фазах, химической радиоспектроскопии, химических методов преобразования энергии, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, а также термодинамики неравновесных процессов. «Никогда бы не подумал, что наступит год, когда я стану единственным лауреатом премии», — сказал на церемонии Валентин Пармон.

Золотую медаль лауреата вручил Пармону глава «Роснефти», ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности Игорь Сечин. Он заметил, что Валентина Пармона выбрали из 140 номинантов.

«Исследования Валентина Николаевича обеспечили реальный прорыв в области российской нефтепереработки», — сказал Сечин. Денежную премию Валентин Пармон потратит на помощь молодым ученым и поддержку их разработок.

«Я первый химик, который награжден данной премией. Более того, в той области химии, которая наиболее востребована и называется катализом. Все знают слово «катализатор», но далеко не все осознают, что катализатор — это волшебная палочка для химиков, которая позволяет с нужной скоростью совершать химические превращения. Роль этой палочки в экономиках стран очень велика. В России с ее помощью получают около 15% материальной составляющей ВВП, в США эта доля достигает 35%. В мире производится с помощью каталитической переработки продукции на 3 трлн долларов в год», — заявил Пармон.

Под руководством Валентина Пармона была разработана первая отечественная технология переработки попутных нефтяных газов в смесь жидких ароматических углеводородов, позволяющая утилизировать попутные нефтяные газы, кроме того, он вместе с другими учеными разработал новые поколения разнообразных катализаторов, в том числе для получения азотной кислоты, что позволяет ежегодно экономить 200 кг платины. Сейчас около 10% всего высокооктанового бензина России производится с использованием катализаторов, созданных институтом, который ранее возглавлял Валентин Пармон. За три года ученый получил от государства 500 млн рублей, внедрение новых катализаторов на предприятиях дало дополнительной продукции на 10 млрд рублей, то есть вложения окупились в 17 раз.

Сейчас ученый руководит работами по получению топлива из растительного сырья: микроводорослей, растительных масел, древесины, рисовой шелухи, которой только в Краснодарском крае ежегодно образуется более 15 тыс. тонн, а в странах Юго-Восточной Азии — около 8 млн тонн. Он также научился перерабатывать солнечную энергию в химическую.

Валентин Пармон считает, что химики должны научиться перерабатывать такое сырье в полезные вещества, например, в сорбенты, а в перспективе — и в топливо.

Ученый убежден, что в Сибири и некоторых других регионах России существуют запасы нетрадиционного сырья, которые превышают, по мнению геологов, российские запасы углеводородов, и необходимо эти территории «доразведать» и научиться перерабатывать полученные ресурсы.

Международная премия «Глобальная энергия» была учреждена в ноябре 2002 года по инициативе группы российских ученых во главе с лауреатом Нобелевской премии Жоресом Алферовым. За это время лауреатами премии стали 34 ученых из Великобритании, Германии, Исландии, Канады, США, Украины, Франции, Швеции, Японии и России.

В этом году во время церемонии были процитированы слова президента Владимира Путина о том, что премия «Глобальная энергия» задумывалась и создавалась как награда нового тысячелетия, поэтому «глубоко символично и естественно, что она учреждена в России».