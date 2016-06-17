Москва, 17 июня, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Число участников ЕГЭ 2016 года по математике и русскому языку, которые не смогли преодолеть минимальный порог для получения аттестата, существенно сократилось по обоим предметам, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

«В 2016 году резко сократилось количество выпускников, которые не прошли аттестационный порог. Это заслуга всех: и учителей, и регионов, и самих ребят. По опыту прошлого года видно, что после резервных дней сдачи экзамена число «двоечников» еще серьезно сокращается, и можно рассчитывать, что выпускников, не получивших аттестат, в этом году будет в 2 раза меньше, чем год назад», — пояснил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

В ЕГЭ по русскому языку в 2016 году приняли участие более 658 тысяч человек. Доля тех, кто написал работу на высокий балл (от 81 до 100) составила 25,5% против 20% в 2015 году. Не смогли преодолеть минимальный порог для получения аттестата всего лишь около 1% участников, в прошлом году таких было 1,5%.

ЕГЭ по математике базового уровня сдавали 561 тысяча участников против 396 тысяч в прошлом году, ЕГЭ профильного уровня — 439 тысяч против 521 тысячи годом ранее.

ЕГЭ по математике базового уровня показал существенное улучшение результатов и снижение доли участников, не сдавших экзамен. Средний балл участников составил 4,14 против 3,95 в 2015 году. Данный экзамен оценивается по пятибалльной шкале. Количество участников, получивших неудовлетворительный результат, серьезно сократилось — с 7,4% до 4,7%, а число получивших «пятерки» выросло с 31,2% до 39,4%.

Напомним, русский язык и математика — обязательные предметы, которые необходимо сдать, преодолев минимальный порог для получения аттестата об окончании средней школы. ЕГЭ по русскому языку прошел 30 мая, ЕГЭ по математике базового уровня участники сдавали 2 июня, профильного уровня — 6 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочный период ЕГЭ-2016 в России без сбоев и нарушений прошел с 21 марта по 23 апреля, включая резервные дни. Экзамены в основной период проходят с 27 мая по 30 июня. Во всех регионах России работает горячая линия по вопросам сдачи ЕГЭ, а также телефон доверия к ЕГЭ, по которому можно сообщать обо всех случаях нарушений во время экзаменов.