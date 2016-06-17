Ереван, 17 июня, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Джеймс Уорлик примет участие во встрече президентов России, Азербайджана и Армении, которая состоится 20 июня в Санкт-Петербурге.

Photolure Джеймс Уорлик

«Я с нетерпением жду этой встречи. Мы надеемся на то, что стороны подведут итог договоренности о реализации механизма по расследованию инцидентов ОБСЕ и возобновят переговоры по всестороннему мирному соглашению», — цитирует дипломата АПА.

Американский сопредседатель выразил надежду на то, что Венская встреча президентов 16 мая принесет свои плоды.

Ранее исполняющая обязанности руководителя отдела по связям с прессой ОБСЕ Наташа Раджакович заявила, что организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не участвует в подготовке трехстороннего саммита по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. По её словам, ОБСЕ не вовлечена в организацию саммита по Нагорному Карабаху в Санкт-Петербурге и не может его комментировать. «Насколько мы знаем, он созывается по инициативе РФ. Вы должны таким образом адресовать свои вопросы российским властям», — сказала Раджакович.

14 мая помощник президента России Юрий Ушаков проинформировал, что во время своего пребывания в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин встретится с президентами Армении и Азербайджана — Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым. При этом Ушаков подчеркнул, что Россия продолжит «свою посредническую миссию, естественно, в полном взаимодействии с другими сопредседателями минской группы ОБСЕ, на основе принципов, которые были предложены в соответствии с заявлениями президентов России, США и Франции в период с 2009 по 2013 годы.

По мнению политического обозревателя ИА REGNUM Станислава Тарасова, бакинские СМИ пытаются подавать предстоящий саммит в Санкт-Петербурге, вычленяя особую роль в этом президента России Владимира Путина. Но только для того, чтобы потом — в случае неудачи — обвинить во всем армянскую сторону, отказавшуюся принять «план» своего российского стратегического союзника. Вот почему помощник президента России Юрий Ушаков специально подчеркнул, что Россия будет действовать «в полном взаимодействии с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, на основе принципов, которые были предложены в соответствии с заявлениями президентов России, США и Франции в период с 2009 по 2013 годы».