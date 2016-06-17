Казань, 17 июня, 2016, 12:43 — ИА Регнум.

Трехлетний мальчик находится в тяжелом состоянии в больнице Бугульмы после падения с высоты седьмого этажа, сообщает 17 июня портал KazanFirst.

Hans Открытые окна

Утром 16 июня ребенок находился дома, на улице Красноармейской, вместе с бабушкой. Когда женщина вышла на кухню, чтобы приготовить обед, мальчик отправился на балкон. Там он перегнулся через перила, не удержался и сорвался вниз.

Соседи услышали звук удара о примыкающую к дому газовую трубу, и посмотрев в окно, заметили в кустах мальчика с разбитой головой. Ребенок был доставлен в отделение реанимации и анестезиологии городской больницы, отмечается, что в таком состоянии дальнейшая транспортировка его недопустима.