Ставрополь, 17 июня, 2016, 12:42 — ИА Регнум.



Анна Петрова Утаивание доходов

В Ставропольском крае 37 сотрудников регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний привлечены к ответственности за предоставление недостоверных данных о доходах. Об этом заявил Об этом заявил 17 июня на пресс-конференции в Ставрополе начальник инспекции по личному составу и противодействию коррупции Дмитрий Ардашев, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам за 2015 год в управлении было проведено 21 заседание аттестационной комиссии, на которых были рассмотрены данные 62 сотрудников. Из 37 привлечены к дисципл ответственности, в том числе пять начальников подразделений.

Речь идет о предоставлении этими сотрудниками недостоверных или неполных сведений, неотражение в справках о доходах банковских счетов, сделок по продаже недвижимого имущества. В одном из случаев сотрудник не отразил финансовые обязательства в размере 3 млн рублей.

Представитель УФСИН также обратил внимание на рост выявленных уголовных преступлений среди сотрудников управления. Так, если в 2014 году таких дел выявлено семь, то в 2015 году их число выросло до десяти. За пять месяцев 2016 года выявлено четыре нарушения, подпадающих под статьи Уголовного кодекса.

Из десяти сотрудников, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в 2015 году, половина — по фактам получения взяток.

В минувшем году осуждено семь бывших и один действующий сотрудник УФСИН. Им назначены наказания, начиная от штрафов и до 9,5 лет лишения свободы.