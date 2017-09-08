Астана, 17 июня, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Казахстан с 2017 года запретит ввоз и реализацию контрафактных лекарственных препаратов. Об этом сегодня во время онлайн-конференции на сайте Bnews. kz сообщил председатель правления АО «Национальный научный медицинский центр» Абай Байгенжин.

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«Сегодня на рынке Казахстана почти 70% лекарственных препаратов — нелицензионные, ввезенные «серым» способом из других стран. Контрафактная продукция, как мы говорим. Пора, наконец, поставить заслон этому «серому» бизнесу, построенному на болезнях и боли людей. Вы не поверите, но вот эти медикаменты занимают второе место после продажи оружия и наркотиков. Поэтому сегодня уже ставится заслон и, начиная со следующего года, будет абсолютно запрещен ввоз и использование «левых», контрафактных медикаментов, и все будет идти через очень серьезное сито качества. И список их будет очень сильно ограничен», — заявил Байгенжин, отвечая на вопросы онлайн-пользователей.

Он также добавил, что отныне в Казахстане львиная доля лекарственных препаратов и, в первую очередь, антибиотиков будет реализовываться исключительно по рецепту врача.

«Вы сами знаете, сейчас в аптеку пошел ‑ и можно купить любой антибиотик. А что такое антибиотик? Антибиотик — это страшное средство. Мы, конечно, с советского времени так привыкли пить антибиотики — мы разрушаем свой организм. Понимаете? И разрушили, во многом. Очень много у нас заболеваний, которые не восприимчивы к лекарству, потому мы пьем как попало, при любом случае: ангина — пьем антибиотик, где-то просто простыл — пьем антибиотик. И дети, и взрослые. Поэтому сейчас доступ к антибиотикам будет запрещен», — пояснил глава Национального медицинского центра.

При этом Байгенжин уточнил, что на казахстанский фарм-рынок будут завозиться только те лекарственные средства, которые официально стандартизированы в условиях Европейского союза, так называемые GNP.

«И будут приобретаться лекарственные препараты только лишь с сертифицированных заводов. И все это будет проходить строго, по рецепту выдаваться, при необходимости» — добавил спикер.

Отметим, в 2015 году объем казахстанского фармацевтического рынка оценивался в 1,8 млрд долларов США (117 млрд руб.) в аптечных ценах.

Согласно прогнозам Агентства США по международному развитию (USAID), в 2016 году фармацевтический рынок Казахстана должен достигнуть отметки 2,27 млрд долларов США (147,5 млрд руб.) в розничных ценах.

Однако по мнению казахстанских экспертов, девальвация национальной валюты тенге, создание единого рынка лекарственных препаратов между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и вступление Казахстана в ВТО поставили отрасль в трудное положение. По этим причинам прогнозируется, что цены на иностранные лекарственные препараты вырастут на 35−40%. Соответственно, при низком уровне платежеспособности населения существует вероятность того, что спрос на фармацевтическую продукцию упадет.