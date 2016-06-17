Москва, 17 июня, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Британская компания Reckitt Benckiser, производящая презервативы марки Durex, обратилась в Росздравнадзор: производитель намерен зарегистрировать новую марку изделий, так как Роспотребнадзор запретил продажу Durex в России. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора Михаил Мурашко, пишет газета «Коммерсант».

Durex

"Компания вчера внесла документы на регистрацию новых изделий и внесение изменений в досье тех, которые у них были»,— сказал Мурашко. Он пояснил, что в России не были полностью приостановлены продажи Durex, которые, как выяснилось, не были зарегистрированы в установленном порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня стало известно, что Роспотребнадзор запретил продажу презервативов марки Durex. Теперь медицинские изделия должны пройти токсикологические и технические испытания, а затем все результаты должны пройти экспертизу Росздравнадзора.