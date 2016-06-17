Москва, 17 июня, 2016, 12:38 — ИА Регнум. В ночь на 22 июня, в День памяти и скорби в Москве организуют два крупных памятных мероприятия, посвященных нападению фашистских войск на территорию СССР: «Вахта памяти. Вечный огонь» на Болотной площади и «Линия памяти» на Крымской набережной, сообщается на портале правительства. Также памятные мероприятия организуют в парках, культурных центрах, театрах, библиотеках и музеях столицы.

ИА REGNUM Свечи памяти

На Болотной площади 21 июня пройдет акция «Вахта памяти. Вечный огонь». В ней примут участие около 3 тысяч человек: представители общественных организаций и патриотических клубов, молодежь и ветераны Великой Отечественной войны. Также здесь откроется выставка, посвященная пяти историям из жизни людей в Москве, Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Бресте в день начала войны.

На Красной площади заработает кинотеатр под открытым небом, где всю ночь будут планируют транслировать фильмы, посвящённые войне. Также для посетителей готовят концерт, игры, спортивные состязания, ретрофотозону и выставку военной техники.

В Александровском саду в 04:00 состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. После того как прозвучит запись знаменитого объявления Юрия Левитана о начале войны, посетителям предложат посмотреть фильм «Брестская крепость» и ознакомиться с кадрами военной кинохроники.

В рамках акции «Линия памяти», на Крымской набережной зажгут 1418 свечей в память о жертвах войны. К каждой свече приставят «хранителя огня», который расскажет посетителям о военных временах. Одну их свечей, символизирующую День Победы 9 мая 1945 года, зажжет правнук участника Великой Отечественной войны.

В парке Победы на Поклонной горе состоится возложение цветов и венков, в Лианозовском парке пройдёт торжественный митинг, а в парке «Северное Тушино» — памятная акция «Кораблик памяти», в ходе которой посетители смогут создать кораблики своими руками.

В 04:00 22 июня в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве пройдёт церковная служба, где зажгут памятные свечи и запустят в небо светящиеся шары.

Добавим, 22 июня в семи столичных музеях откроется восемь выставок, посвящённых Дню памяти и скорби. Вход на них будет бесплатным.

Напомним, День памяти и скорби отмечают в России с 1996 года.